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За добу на Донеччині через обстріли армії РФ загинули 5 мирних жителів – влада

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко

За минулу добу через лбстріли російських військ на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«Росія вбиває цивільних! За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: трьох – в Бахмуті, по одному – в Авдіївці та у Благодатному. Ще 8 людей дістали поранення», – повідомив Кириленко.

За його словами, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільні будівлі та мирних жителів в Україні.

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