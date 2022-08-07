За добу на Донеччині через обстріли армії РФ загинули 5 мирних жителів – влада

За минулу добу через лбстріли російських військ на Донеччині загинули п’ятеро мирних жителів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«Росія вбиває цивільних! За 6 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: трьох – в Бахмуті, по одному – в Авдіївці та у Благодатному. Ще 8 людей дістали поранення», – повідомив Кириленко.

За його словами, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільні будівлі та мирних жителів в Україні.