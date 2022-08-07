Війська РФ отримали відсіч ЗСУ на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про поточну ситуацію на фронті.

Військові розповіли, що на Слов’янському напрямку війська РФ вели наступальні бої в районі Богородичного та Долини – безуспішно.

На Краматорському напрямку російські військові намагалися провести наступ в районі Верхньокам’янського, але відійшли.

На Бахмутському напрямку армія Росії вела штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве.

«Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад. Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають... Противник вів наступальні бої в напрямках (Авдіївський напрямок – ред.) Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов», – розповіли в Генштабі.

Розпочалася сто шістдесят пʼята доба війни РФ проти України.