Дніпропетровщина вночі зазнала ракетних обстрілів РФ – усі 5 ракет по Дніпру збили сили ППО

Дніпропетровська облась вночі зазнала ракетних обстрілів російських військ, повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч була дуже гучною. Росіяни атакували область крилатими ракетами, «Градами» та важкою артилерією. У Дніпровському районі наші військові збили всі 5 російських ракет, які ворог скерував на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум’я вогнеборці вгамували. Ніхто не постраждав. По Нікопольському району завдали ударів російські «Гради» та важка артилерія. Минулося без загиблих та поранених. У Нікополі без руйнацій. У Марганці понівечені кілька будинків, господарських споруд, автівок та газогонів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнування приватних будинків. Люди неушкоджені», – написав Резніченко у Telegram.

Повітряне командування «Схід» також підтвердило роботу ППО над Дніпром.

Про звуки вибухів користувачі у мережі почали повідомляти близько другої години ночі.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».