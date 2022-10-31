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Армія РФ вночі з «Градів» обстріляла Марганець, загинула 31-річна жінка – Дніпропетровська ОВА

За даними влади, у місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків.

Російські війська вночі з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляли Марганець, прилетіло 40 снарядів, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка – поранена. Вона у лікарні. У місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Понівечено місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач», – написав він у телеграмі.

Крім того, за даними голови ОВА, вночі російські війська дронами-камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури у Кам’янському районі, є серйозні руйнування.

Російській війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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