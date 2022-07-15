Обстріли військ РФ по Дніпропетровщині: зруйнована школа, знайдені сліди фосфорних боєприпасів

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про «напружену ніч тривог і обстрілів» в регіоні з боку російських військ.

«Російська орда атакувала одразу три райони області. Цілили по наших містах та селах з різної зброї. У Нікопольському районі через обстріл зайнялося пальне. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. На місці обстрілу знайшли уламки від «Градів» та фосфорних боєприпасів. У Криворізькому районі ворог знову обстріляв зі ствольної артилерії паркову зону Зеленодольська. У Синельниківському районі «приліт». Ракета влучила у школу. Там серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється», – написав Резніченко у Telegram.

В обласному управлінні ДСНС додали, що у полі Синельниківського району рятувальники знайшли воронку діаметром 5,5 м, глибиною 5 м.

«Ворог систематично цілить по містах та селах регіону з різної зброї. Удари наносить ракетами, ствольною артилерією та РСЗВ. На місці ударів залишаються уламки снарядів, які можуть бути небезпечними для життя людей. Особливо це стосується касетних елементів, які можуть непомітно лежати на дахах будинків, подвір’ях, у полях. Ні в якому разі їх не можна чіпати. Вони можуть здетонувати у будь-який момент», – попереджають рятувальники.

Учора вранці повідомлялося, що внаслідок обстрілу Зеленодольська Дніпропетровської області, вчиненого російськими військами, у населеному пункті постраждали парк, стадіон та будівля місцевого ліцею. Ніхто з людей не постраждав.