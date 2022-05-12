Одна людина загинула, одна поранена через обстріл РФ на Дніпропетровщині – голова ОВА

Російські військові вранці 12 травня обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна – поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Поцілили по Великій Костромці і Зеленодольську. Били якраз тоді, коли люди йшли на роботу… Зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури», – написав він у телеграмі.

10 травня Резніченко також повідомляв про обстріли Зеленодольської громади, жертв тоді не було.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 11 травня підтвердили загибель 3496 і поранення 3760 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.