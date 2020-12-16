Головою Дніпропетровської облради став висуванець «Слуги народу», земляк Зеленського

Головою Дніпропетровської обласної ради нового скликання став депутат від партії «Слуга народу» Микола Лукашук, арбітражний керуючий із Кривого Рогу. Його обрали на сесії облради 16 грудня.

До бюлетеня для таємного голосування було внесено одну кандидатуру.

За кандидатуру Лукашука проголосувало 95 депутатів. 14 депутатів обрали пункт «не підтримую жодну з кандидатур».

Новообраний голова подякував депутатам за довіру.

До складу обласної ради нового скликання входить 120 депутатів від семи партій.Найбільше мандатів у «Слуги народу» (30) та «Опозиційної платформи – За життя» (27). Найменше – у ВО «Батьківщина» (8).

На сесії 16 грудня депутати облради створили 7 фракцій.

Микола Лукашук є керівником некомерційної професійної організації «Національна асоціація арбітражних керуючих». Балотувався за списком «Слуги народу» також до Криворізької міської ради.