Удруге обраний мером Дніпра Борис Філатов склав присягу

Удруге обраний міський голова Дніпра Борис Філатов склав присягу мера. Церемонія відбулася на установчій сесії Дніпровської міської ради нового скликання 27 листопада, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Філатов анонсував зміни в структурі та кадрові зміни в апараті міськради, а також у молодіжній, громадській, педагогічній і батьківській радах при мерії.

Основними пріоритетами роботи Філатов назвав благоустрій міста, створення умов для самоорганізації громадян, розширення програм співфінансування.

За результатами виборів до міськради Дніпра, 5-відсотковий бар’єр подолали шість партій. Найбільше мандатів також взяла партія Бориса Філатова «Пропозиція» – 22 із 64-х.

«Опозиційна платформа – За життя» здобула 13 місць, «Слуга народу» – 9, «Громадська сила» – 8, «Європейська солідарність» – 7, «Блок Вілкула «Українська перспектива» – 5.

Філатов закликав новообраних депутатів розпочати консультації щодо місць у постійних комісіях.

«Я готовий співпрацювати з будь-якою конструктивною більшістю, незалежно від політичної орієнтації і партійних прапорів», – сказав Філатов.

Через карантин сесія відбулася без присутності журналістів, була організована онлайн-трансляція.

Перше складання присяги мера Філатовим 2015-го року відбувалося зі скандалом. Висуванець партії «УКРОП» Борис Філатов був оголошений переможцем виборів міського голови Дніпра у листопаді 2015 року, у той самий час він був депутатом Верховної Ради.

Під час зачитування присяги група людей у залі вигукувала «Ганьба!», а прихильники Філатова скандували «Філатов!». Під час присяги частина депутатів вийняла реєстраційні картки й почала залишати залу.