Мати зниклого безвісти під Іловайськом бійця не визнала результати повторної ДНК-експертизи

Мати зниклого безвісти під Іловайськом бійця Андрія Лозинського Ядвіга Лозинська не визнала результати повторної ДНК-експертизи. Про це вона заявила в середу, отримавши результати тесту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Хоча дослідження встановило 99,9%-ий збіг ДНК її сина з тілом бійця, ексгумацію якого провели 14 листопада 2019 року на Кушугумському цвинтарі в Запоріжжі, мати заявляє, що не вірить цій експертизі.

За словами Ядвіги Лозинської, тіло загиблого бійця, яке ідентифікували як її сина, було привезене 30 серпня 2014 року, а вона розмовляла телефоном з Андрієм на шість днів пізніше, 5 вересня, – той телефонував їй з чужого телефона й говорив, що потрапив у полон.

Вона також каже, що в труні, щодо якої робили ексгумацію торік восени, були останки кількох бійців і зокрема, одяг із шевронами 40-го батальйону.

Мати переконана, що її син наразі перебуває в полоні й не втрачає надії його знайти.

Наприкінці травня 2015 року Ядвіга Лозинська отримала документи про те, що є частковий збіг ДНК її сина з «тілом Х» людини, яка загинула від вибуху фугасу. Даним тієї експертизи мати також не вірить.

Радіо Свобода зверталось за коментарями про розслідування щодо сина Ядвіги Лозинської до СБУ, але відповіді поки не отримало.

Ядвіга Лозинська – голова громадської організації «Об’єднання рідних безвісти зниклих «Надія». Її син Андрій Лозинський, мотострілок 93-ої бригади, потрапив в полон російських гібридних формувань 29 серпня 2014 року під Старобешевим, при виході з Іловайського «котла».