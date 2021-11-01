У Росії хочуть зобов’язати трудових мігрантів здавати аналіз ДНК – ЗМІ

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін запропонував запровадити обов’язкову геномну реєстрацію для трудових мігрантів із «країн близького зарубіжжя» про що він заявив в інтерв’ю російській агенції «Інтерфакс».

Бастрикін також запропонував «прописати всі форми міграції, а також норми, пов’язані з реєстрацією іноземців, із видачею квот на зайняття трудовою діяльністю», «чітко визначити порядок обліку мігрантів, їх дактилоскопіювання та інші види контролю».

«Такі заходи серйозно посилять контроль над міграційними процесами, дозволять поставити додатковий бар’єр щодо проникнення на наш ринок праці кримінальних елементів, а правоохоронним органам – більш успішно розкривати скоєні ними злочини», – заявив голова Слідчого комітету Росії.

Він додав, що за перше півріччя 2020 року співробітники відомства розслідували «понад 17 тисяч злочинів, скоєних іноземцями», за той же період 2021 року це число досягло майже 19 тисяч.

Згідно із законом про геномну реєстрацію, який був ухвалений у 2008 році, такій процедурі в Росії підлягають засуджені за скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої недоторканності та статевої свободи особи. Крім того, зразки ДНК беруть під час слідчих дій і у невпізнаних тіл.