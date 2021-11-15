Бойовика угруповання «ДНР» заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна – прокуратура

Жителя Донеччини засуджено до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею про участь у діяльності терористичної організації, повідомила пресслужба Чернівецької облради.

«За даними слідства, з 2014 року по теперішній час засуджений сприяє діяльності терористичної організації «ДНР» та бере активну участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ та працівників правоохоронних органів. Перебуваючи на посаді заступника командира по озброєнню першого мотострілецького батальйону «11 полку 1 АК ДНР», він здійснював командування та безпосередньо брав участь у боях за опорні позиції «Алмаз-0», «Алмаз-1», «Алмаз-2» в околицях населеного пункту м. Авдіївка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання громадянина та приведення вироку до виконання.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».