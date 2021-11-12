СБУ повідомила про затримання екскерівниці «відділу кадрів» батальйону бойовиків «Оплот»

Служба безпеки повідомила про затримання у Донецькій області колишньої члена угруповання «ДНР», яка займалась «підбором кадрів» для участі у бойових діях проти Збройних сил України.

«За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання «Оплот». Перебуваючи на «посаді» стрільця, вона брала участь у збройному супротиві українським військовим підрозділам. Потім її призначили керівником «відділу кадрів», де серед основних завдань був відбір «кандидатів» до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

«Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – вказали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».