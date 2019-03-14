У Дніпрі біля місця, де формувались перші добробати, вшанували пам’ять загиблих добровольців

У Дніпрі 14 березня на Алеї пам’яті у Сквері Героїв вшанували пам’ять загиблих бійців-добровольців. Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасники акції – добровольці, волонтери, родичі загиблих бійців, громадські активісти, представники влади – зібрались неподалік від місця, біля будівлі ОДА, де навесні 2014 року стояли черги тих, хто записувався добровольцями. У Дніпрі формувались перші українські добробати – «Дніпро-1», «Донбас», «Правий сектор», у Кривому Розі – «Кривбас».

Як розповів начальник мобілізаційного відділу Штабу національного захисту Дніпропетровської області, начальник штабу 5-го батальйону ДУК «Правий сектор» Володимир Мудрак, все починалось із запису й формування батальйону територіальної оборони.

«Рівно 5 років тому на цьому місці все вирувало, патріотизм був – просто словами не передати. Приїздили хлопці з міст, з сіл. Було палке бажання записатись в полк захисту й захищати нашу країну. Упродовж тижня було скомплектовано 21 сотню приблизно по 100 осіб. Були молоді хлопці, декому не було й 18 років, ми їх записували в резерв, були й люди старшого віку. Одного я пам’ятаю досі, він з 1937 року народження. Прийшов, каже: воювати не зможу, але, що скажете, буду вам допомагати. Потім були створені блокпости на головних дорогах. А потім на базі полку захисту був створений полк «Дніпро-1». Приїхали люди з Донецької області – був створений батальйон «Донбас». Був сформований батальйон «Правого сектора». Й пішли ми всі воювати... Якби не добровольці, то хтозна, де б зараз проходила лінія «ДНР», може, по Дніпру», – зазначив Володимир Мудрак.

Учасники акції поклали квіти до пам’ятного каменю і стел з портретами загиблих бійців. Священики Православної церкви України відслужили панахиду.

«Для людей, яких по-справжньому це не торкнулось, можливо, День добровольця – це свято. Для нас, які брали безпосередню участь, це день суму, скорботи за втраченими побратимами, це безрадісне свято», – сказав боєць-доброволець полку «Дніпро-1», автор хронік про Іловайський «котел» Роман Зіненко.

Загалом у бойових діях на сході України взяли участь близько 40 добровольчих підрозділів, більшість яких згодом стали підрозділами силових структур. Однак проблема визнання добровольців, які не увійшли до них, на державному рівні ще не вирішена.

У Дніпропетровській області бійців добровольчих формувань, що не входять до підрозділів силових відомств, – жителів області – наразі визнають на регіональному рівні. В області створили комісію із надання статусу бійців-добровольців АТО. Відповідні посвідчення вже отримали близько 150 добровольців.

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця.