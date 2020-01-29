Українці у 2019 році задекларували понад 100 млрд грн доходів

З початку 2019 року громадяни України подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан, задекларувавши отримані 2018-го доходи на суму 101,8 мільярда гривень, повідомила пресслужба Державної податкової служби.

«Це на 39% більше, ніж у 2018 році по доходах, отриманим за попередній рік. Відповідно зросла сума податку на доходи фізичних осіб, що задекларована платниками до сплати. Вона сягнула понад 3,4 мільярда гривень, що на 46% більше, ніж за попередній рік. Також на 63% зросла задекларована до сплати сума військового збору і склала майже 494 мільйони гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними податківців, зростання кількості поданих декларацій відбулося майже в усіх регіонах.

У 2018 році громадяни України задекларували 73,1 мільярда гривень доходу, отриманого у 2017 році.