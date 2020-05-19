Долар на міжбанку впав до 26 гривень 50 копійок

На українському міжбанківському валютному ринку вперше з середини березня котирування впали до рівня 26 доларів 50 копійок за долар. За даними Finance.ua, станом на 12:10 торги відбувалися на рівні 26 гривень 49–51 копійка.

«Уже в першу годину сесії Нацбанк викупив 20 млн доларів по 26,54 гривні. Це утримує котирування від просідання, тому що пропозиція перевищує попит», – відзначали станом на 11:00 фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 19 травня курс 26 гривень 57 копійок за долар, а довідкове значення, оприлюднене опівдні у вівторок, є на 5 копійок меншим, 26 гривень 52 копійки за одиницю американської валюти.