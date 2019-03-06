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06 Березень 2019, Київ 16:27
Новини | Економіка

Долар різко впав на міжбанку

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Курс долара на українському міжбанківському валютному ринку різко впав на торгах 6 березня. Національний банк України, який продовжує викуповувати надлишок пропозиції валюти, на сесії в середу лише призупинив падіння.

«НБУ викупив 50 мільйонів доларів за 26,50 гривні за єдиним курсом, чим збив тренд зниження курсу долара», – інформує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Довідковий курс НБУ на 12:00 склав 26 гривень 48,84 копійки за долар.

Офіційний курс долара, встановлений на 6 лютого, становить 26 гривень 76 копійок за долар.

Національний банк України встановив на 6 березня курс 26 гривень 76 копійок за долар
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Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки. Нині регулятор майже щодня викуповує певні обсяги валюти, щоб не допустити надмірних коливань на ринку.

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