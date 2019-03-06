Долар різко впав на міжбанку

Курс долара на українському міжбанківському валютному ринку різко впав на торгах 6 березня. Національний банк України, який продовжує викуповувати надлишок пропозиції валюти, на сесії в середу лише призупинив падіння.

«НБУ викупив 50 мільйонів доларів за 26,50 гривні за єдиним курсом, чим збив тренд зниження курсу долара», – інформує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Довідковий курс НБУ на 12:00 склав 26 гривень 48,84 копійки за долар.

Офіційний курс долара, встановлений на 6 лютого, становить 26 гривень 76 копійок за долар.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки. Нині регулятор майже щодня викуповує певні обсяги валюти, щоб не допустити надмірних коливань на ринку.