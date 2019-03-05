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05 Березень 2019, Київ 17:43
Новини | Економіка

НБУ посилив гривню щодо долара ще на 6 копійок

Національний банк України встановив на 6 березня курс 26 гривень 76 копійок за долар

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Національний банк України встановив на 6 березня курс 26 гривень 76 копійок за долар. Це на шість копійок менше, ніж за результатами понеділкових торгів.

Зараз гривня щодо долара перебуває на рівні липня 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. Відтоді американська валюта втратила понад півтори гривні.

Національний банк України за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 27 лютого курс 26 гривень 98 копійок за долар
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Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки. Нині регулятор майже щодня викуповує певні обсяги валюти, щоб не допустити надмірних коливань на ринку.

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