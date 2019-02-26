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26 Лютий 2019, Київ 19:20
Новини | Економіка

Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 27 лютого курс 26 гривень 98 копійок за долар

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Національний банк України за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку встановив на 27 лютого курс 26 гривень 98 копійок за долар. Це на одну копійку менше, ніж днем раніше.

Національний банк України знову не втримав офіційний курс гривні до долара на рівні 27 гривень за одиницю американської валюти
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На початку лютого гривня вже зміцнювалася щодо долара до літніх рівнів 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. Відтоді американська валюта втратила майже півтори гривні.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки.

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