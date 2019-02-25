НБУ знову не втримав долар на міжбанку

Національний банк України знову не втримав офіційний курс гривні до долара на рівні 27 гривень за одиницю американської валюти. Як повідомляли учасники міжбанківського валютного ринку, 25 лютого регулятор викупив близько 10 мільйонів доларів за курсом 27 гривень 2 копійки, але пропозиція валюти все одно перевищувала попит на неї.

У результаті НБУ встановив на 26 лютого курс 26 гривень 99 копійок за долар.

Після завершення активної фази торгів зниження котирувань долара тривало, і на незначних обсягах міжбанк завершив день на рівні 26 гривень 90-93 копійки за долар.

На початку лютого гривня вже зміцнювалася щодо долара до літніх рівнів 2018 року. Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. Відтоді американська валюта втратила майже півтори гривні.

Національний банк пояснює тренд на зміцнення гривні, зокрема, стабільними надходженнями експортної виручки.