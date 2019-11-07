Долар за 24,5 гривні: пропозиція переважає попит

На українському міжбанківському валютному котирування дійшли до позначки 24 гривні 50 копійок за долар США, але на цьому посилення гривні призупинилося, і станом на 13:00 котирування зросли до 24 гривень 54–57 копійок, інформує сайт Finance.ua.

Відбиваючи ранкові тенденції міжбанку, Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 52 копійки за долар.

«На торгах по долару перед обідом пожвавився попит на валюту. Це підтягнуло котирування вгору. Відбуваються операції по лотах до 1 млн доларів. НБУ викуповував надлишок валюти в резерви», – повідомляє про перебіг торгів сайт «Мінфін».

Свого найвищого за понад три з половиною роки курсу 24,08 за долар гривня досягла 30 вересня 2019 року. Після цього відбулося послаблення національної валюти, але впродовж останніх тижнів поновилася тенденція до посилення гривні.