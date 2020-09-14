Офіційні котирування сягнули 28 гривень за долар

Національний банк України встановив опівдні 14 вересня довідкове значення курсу на рівні 28 гривень за долар (точне значення – 27,9955 гривні за долар). Зазвичай це довідкове значення мало відрізняється від офіційного курсу, який оприлюднюється після 16:00.

Регулятор відбив ранковий тренд на міжбанківському валютному ринку, де торги розпочалися на рівні 27 гривень 93–96 копійок, але вже в першу годину торгів сягнули позначок 27,99–28,01 гривні за долар. За даними Finance.ua, станом на 13:10 котирування підросли ще – до 28,01–28,03 гривні за долар.

«Якщо дії головного банку країни будуть недостатньо рішучими, це буде сприйнято ринком як згода на продовження плавної девальвації гривні. В цьому випадку до традиційних покупців валюти на міжбанку для забезпечення господарської діяльності можуть додатися спекулянти, що грають на підвищення курсу долара. Крім того, зростання курсу долара вище 28 гривень може підштовхнути нерезидентів до більш активних продажів ОВДП на вторинному ринку з наступною конвертацією отриманої гривні, що ще більш посилить попит на безготівкову валюту», – відзначали перед початком торгів аналітики сайту «Мінфін».

Ще чотири тижні тому, 17 серпня, долар оцінювався на міжбанку майже на 80 копійок дешевше, тоді торги завершилися на рівні 27 гривень 23,5–25,5 копійки за одиницю американської валюти.