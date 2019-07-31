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31 Липень 2019, Київ 14:17
Новини | Економіка

Долар коштує менш як 25 гривень – НБУ

Востаннє офіційний курс показував такі значення понад три з половиною роки тому – в січні 2016-го

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Національний банк України оприлюднив опівдні 31 липня довідкове значення курсу на рівні 24 гривні 98 копійок за долар. Востаннє офіційний курс показував такі значення понад три з половиною роки тому – в січні 2016-го.

На міжбанківському валютному ринку до 11:00 котирування встановилися ще нижче за показники НБУ – 24 гривні 94–97 копійок, вказує сайт «Мінфін». Але після виходу на ринок регулятора, який викупив весь надлишок долара, попит став переважати пропозицію, і вже на 13:00 торги відбувалися на рівні 25 гривень 7,5–11,5 копійок.

/**/ /**/ /**/ Упродовж сьогоднішньої сесії НБУ кілька разів виходив на міжбанк із викупом надлишку долара
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Надмірне посилення національної валюти може ускладнити виконання дохідної частини державного бюджету. У державному бюджеті-2019 розрахунки про стан державного боргу зроблені з використанням прогнозного курсу на кінець року 29 гривень 40 копійок за долар.

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