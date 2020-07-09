Долар коштує менш як 27 гривень – попри заяву Зеленського про «курс 30»

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 9 липня завершилися на рівні 26 гривень 92–95 копійок, котирування майже не відрізняються від показників 8 липня, свідчать дані Finance.ua.

«Весь фінансовий ринок України зайнятий зараз розкладанням пасьянсів, щодо того, хто ж стане новим головою НБУ і як це змінить грошово-кредитну політику і котирування міжбанку та обмінників. Ситуація з претендентами швидко змінюється, і ринок повний чутками. Тим більше, що бюджет поки залишається дефіцитним і «діра» в ньому зростає. А розмови чиновників про необхідність проведення девальвації посилюються», – так експерти сайту «Мінфін» характеризують настрої на міжбанку.

Національний банк України встановив на 10 липня курс 26 гривень 93 копійки, це на дві копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що через завищений, на його думку, курс гривні щодо долара США українські підприємства «недоотримали мільйони і закрилися».

«Ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але говорили всім, що як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас», – сказав глава держави на зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області 8 липня.