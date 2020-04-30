Долар частково відіграв втрати на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 30 квітня долар частково відіграє втрати попереднього дня коли американська валюта подешевшала до рівня менш як 27 гривень за долар.

За даними Finance.ua, станом на 11:10 котирування становлять 26 гривень 98 копійок – 27 гривень 1 копійка за долар.

«Попит дещо зріс, що підтягнуло котирування вгору. Всі поспішають закрити свої операції перед кінцем місяця», – так оцінюють перебіг торгів експерти сайту «Мінфін».

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.