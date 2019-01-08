Долар на міжбанку зріс до 28 гривень

Перші після періоду свят повноцінні торги на міжбанківському валютному ринку спричинили зростання курсу долара до рівня близько 28 гривень за одиницю американської валюти. Про це повідомляють учасники торгів.

«На міжбанку нерезиденти скуповують валюту, незважаючи на її ціну, регулятор «мовчить», – відзначає валютний форум на сайті finance.ua.

«У вівторок на торги вийдуть ті «дочки» іноземних компаній, то ще не купив валюту під репатріацію дивідендів (перша декада місяця). Це збільшить попит на валюту. Тим більше, що цих покупців підпирає час за такими перерахуванням валюти (тобто графік, узгоджений із НБУ) і вони змушені погоджуватися з бажаннями продавців», – так описав причину подій на міжбанку інший профільний сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів.

Наприкінці 2018 року на ринку відбулося посилення гривні до рівня 27 гривень 27 копійок (такий курс НБУ зафіксував на 27 грудня).

18 грудня Рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною на суму 3,9 мільярда доларів. Того ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів.