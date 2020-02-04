Долар різко подешевшав на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку різко подешевшав американський долар. Як інформує Finance.ua, станом на 12:20 котирування становили 24 гривні 85–88 копійок за долар. Посилення гривні розпочалося ще 3 лютого, але в понеділок торги завершилися на рівні понад 25 гривень за долар.

Як інформують експерти сайту «Мінфін», 3 лютого Нацбанк фактично розгорнув тренд, продаючи долари спершу по 25 гривень 15 копійок, а згодом – по 25 гривень 12 копійок. На торгах 4 лютого регулятор уже купував долари, позначивши рівень, нижче якого не має наміру опускати американську валюту – 24 гривні 85 копійок.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 86 копійок за долар, це на 22 копійки менше за офіційний курс на 4 лютого.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.