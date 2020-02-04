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04 лютого 2020, Київ 13:10
Новини | Економіка

Долар різко подешевшав на міжбанку

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 86 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку різко подешевшав американський долар. Як інформує Finance.ua, станом на 12:20 котирування становили 24 гривні 85–88 копійок за долар. Посилення гривні розпочалося ще 3 лютого, але в понеділок торги завершилися на рівні понад 25 гривень за долар.

Як інформують експерти сайту «Мінфін», 3 лютого Нацбанк фактично розгорнув тренд, продаючи долари спершу по 25 гривень 15 копійок, а згодом – по 25 гривень 12 копійок. На торгах 4 лютого регулятор уже купував долари, позначивши рівень, нижче якого не має наміру опускати американську валюту – 24 гривні 85 копійок.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 86 копійок за долар, це на 22 копійки менше за офіційний курс на 4 лютого.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.

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