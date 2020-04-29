Долар коштує менш як 27 гривень на міжбанку та за курсом НБУ

Національний банк України встановив опівдні 29 квітня довідкове значення 26 гривень 97 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку станом 12:30 котирування опустилися до рівня 26 гривень 95–98 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

Головним чинником зміцнення гривні є проведення у вівторок, 28 квітня, аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Загальна сума проданих паперів досить значна — 9,8 млрд гривень в еквіваленті. І хоча певна частина цих купівель – це перевкладання в нові папери раніше погашених сум, вкладення нових ресурсів теж будуть», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.