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29 квітня 2020, Київ 14:10
Новини | Економіка

Долар коштує менш як 27 гривень на міжбанку та за курсом НБУ

Будівля Національного банку України

Національний банк України встановив опівдні 29 квітня довідкове значення 26 гривень 97 копійок за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

На українському міжбанківському валютному ринку станом 12:30 котирування опустилися до рівня 26 гривень 95–98 копійок за долар, свідчать дані Finance.ua.

Головним чинником зміцнення гривні є проведення у вівторок, 28 квітня, аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Загальна сума проданих паперів досить значна — 9,8 млрд гривень в еквіваленті. І хоча певна частина цих купівель – це перевкладання в нові папери раніше погашених сум, вкладення нових ресурсів теж будуть», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня назвав доцільною «поступову девальвацію гривні». «Однак політика курсоутворення – це компетенція виключно НБУ», – сказав Марченко.

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