ВР посилила відповідальність за домашнє і насильство за статевою ознакою

Верховна Рада України посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою. Законопроєкт №3908-1 у другому читанні та в цілому підтримали 336 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Документ передбачає, що вчинення домашнього насильства, насильства за статевою ознакою, в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, а також невиконання термінового забороненого припису особою, стосовно якої він винесений, передбачають накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн), або 30-40 годин громадських робіт, чи адміністративний арешт до десяти діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року вже мала адміністративне стягнення, передбачають накладення штрафу у 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн), або 40-60 годин громадських робіт, чи адмінарешт до 15 діб.

Ухвалений закон набирає чинності наступного дня після офіційного опублікування.