У Києві на низці станцій підземки сьогодні вчитимуть надавати домедичну допомогу 

У п’ятницю, 17 березня, на низці станціях метрополітену у Києві відбудуться тренінги з домедичної допомоги, повідомляє Департамент охорони здоров'я.

«Навичкам домедичної допомоги (первинна оцінка стану постраждалого, допомога при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках тощо) киян навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Заняття безкоштовні. Час проведення тренінгів із 13:00 до 17:00», – йдеться в повідомленні.

Локації:

станція метро «Університет» (проміжний вестибюль);

станція метро «Дружби народів» (перехід);

станція метро «Шулявська» (проміжний вестибюль);

станція метро «Арсенальна» (проміжний вестибюль);

станція метро «Печерська» (проміжний вестибюль);

станція метро «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);

станція метро «Олімпійська» (перед турнікетами);

станція метро «Палац «Україна» (вестибюль перед турнікетом);

станція метро «Театральна» (перехід);

станція метро «Площа Льва Толстого» (вестибюль перед турнікетом);

станція метро «Позняки» (балкон над платформою);

станція метро «Героїв Дніпра» (вестибюль перед турнікетом).

Такі навчання проходять періодично. Влада наголошує на важливості мати навички домедичної допомоги, особливо у воєнний час.