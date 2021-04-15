Американські есмінці «Дональд Кук» і «Рузвельт», які прямували в Чорне море, залишаються в Середземномор’ї

Американські ракетні есмінці «Дональд Кук» і «Рузвельт» залишаються в Середземномор’ї.

Журналісти Крим.Реалії (проєкту Радіо Свобода) проаналізували дані сервісу FleetMon і встановили, що «Дональд Кук» стоїть біля берегів Іспанії, а «Рузвельт» – біля грецького острова Крит.

Минулого тижня есмінці вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявляли, що кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони мали залишатися у водах Чорного моря до 4-5 травня.

Інформація про наміри США надіслати в регіон свої два військові кораблі з’явилася на тлі зростання напруженості на російсько-українському кордоні і стягування російських військових до кордону і в анексований Крим.

15 квітня агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що запланований прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться. ЗМІ пишуть, що США відкликали попередження про прохід кораблів, яке вони раніше надіслали владі Туреччини відповідно до конвенції Монтре. З чим пов’язане рішення, не повідомляється. Офіційних коментарів американської сторони поки немає.

За даними Reuters, американські урядовці заявили, що Туреччина могла неправильно витлумачити початковий запит, і прохід до Чорного моря вони ніколи не підтверджували. Вони наголосили, що Вашингтон часто повідомляє Анкарі про потенційний прохід кораблів. Але запит не обов’язково означає, що це станеться, а гарантує, що в разі потреби кораблі вже мають необхідне схвалення.