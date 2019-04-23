На Донбасі за добу загинув один український військовий, поранені троє – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 22 квітня загинув один український військовий, ще троє були поранені, повідомив штаб операції Об'єднаних сил. Про одного загиблого і одного пораненого у своїх лавах українські військові повідомляли і раніше 22 квітня, поранення ще двох військовослужбовців стали наслідками вечірніх обстрілів.

За даними штабу, в цілому за минулу добу підтримувані Росією бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння – міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 22 квітня ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в семи обстрілах, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.