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23 Квітень 2019, Київ 08:46
Новини | Події

На Донбасі за добу загинув один український військовий, поранені троє – штаб

Український військовий контролює роботу безпілотника на Донбасі

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У зоні бойових дій на Донбасі 22 квітня загинув один український військовий, ще троє були поранені, повідомив штаб операції Об'єднаних сил. Про одного загиблого і одного пораненого у своїх лавах українські військові повідомляли і раніше 22 квітня, поранення ще двох військовослужбовців стали наслідками вечірніх обстрілів.

За даними штабу, в цілому за минулу добу підтримувані Росією бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння – міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 22 квітня ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в семи обстрілах, про наслідки цих дій бойовики не повідомляють.

Життя в окупації. Як Росія змінила Донбас? (Відео)
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Життя в окупації. Як Росія змінила Донбас? (Відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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