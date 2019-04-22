З початку доби загинув один український військовий, ще одного поранено – штаб

З початку поточної доби, 22 квітня, бойовики на Донбасі 11 разів обстріляли позиції СЗУ, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення.

«На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

У збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що в селищі Олександрівка на заході Донецька внаслідок обстрілу ЗСУ було пошкоджено будинок.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.