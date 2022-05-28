Українські військові повідомили про 7 відбитих атак військ РФ

Угруповання Об’єднаних сил повідомило, що впродовж суботи на Донецькому і Луганському напрямках українські військові відбили сім атак армії РФ, а на трьох локаціях бої ще тривають.

«За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили один танк і шість ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про свої втрати у техніці не повідомляє.

За даними штабу, 28 травня російські військові обстріляли понад 40 населених пунктів на Донбасі. На Донеччині через обстріли загинуло щонайменше 3 цивільних загинули і 5 поранені. Дані про жертви в Луганській області уточнюються.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.