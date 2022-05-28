Оновлені дані по «прильотах» у Миколаєві та на Сумщині – є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва в суботу загинула одна людина, щонайменше шестеро цивільних зазнали поранень. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА.

«28 травня, зранку окупаційні війська росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверенні сказав, що семеро людей поранені, двоє – у дуже тяжкому стані.

Крім того, в результаті обстрілів армією РФ Сумщини поранень зазнала жінка.

«Росія здійснила два ракетні удари по території Сумського району. Розбиті цивільні об’єкти: дитсадок у селі, церква, приватні будинки цивільних людей. Поранена одна жінка: уламок влучив їй в ногу, під час прильоту ракети вона була на подвір’ї свого будинку», – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Про те, що обстрілів від армії РФ у суботу зазнала Сумщина повідомиляла і Держприкордонслужба. Повідомлялося, що російський літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району – ракети влучали поза межами населених пунктів.