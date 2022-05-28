Оновлені дані по «прильотах» у Миколаєві та на Сумщині – є загиблі та поранені

Внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва в суботу загинула одна людина, щонайменше шестеро цивільних зазнали поранень. Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОДА.
«28 травня, зранку окупаційні війська росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверенні сказав, що семеро людей поранені, двоє – у дуже тяжкому стані.
Крім того, в результаті обстрілів армією РФ Сумщини поранень зазнала жінка.
«Росія здійснила два ракетні удари по території Сумського району. Розбиті цивільні об’єкти: дитсадок у селі, церква, приватні будинки цивільних людей. Поранена одна жінка: уламок влучив їй в ногу, під час прильоту ракети вона була на подвір’ї свого будинку», – повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
Про те, що обстрілів від армії РФ у суботу зазнала Сумщина повідомиляла і Держприкордонслужба. Повідомлялося, що російський літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району – ракети влучали поза межами населених пунктів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ