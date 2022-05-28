Літак РФ обстріляв ракетами прикордоння Сумщини – ДПСУ

Російський літак в суботу обстріляв ракетами прикордонні райони Сумщини, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Сьогодні після 16-ї години ворожий літак здійснив 6 пусків некерованими ракетами по прикордонним територіям Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні після полудня армія РФ випустила 5 мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.

Про те, що війська РФ зі своєї території обстріляли Сумщину, повідомлялося також 27 травня.