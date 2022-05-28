Ракетний обстріл Кривого Рогу: влада каже про сильні руйнування на промисловому об’єкті

У Кривому Розі Дніпропетровської області дві ракети російських військ влучили у промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

«Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування», – повідомив Резніченко.

За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

«Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників», – уточнив, у свою чергу, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Раніше сьогодні стало відомо, що російські загарбники завдали ракетних ударів по Кривому Рогу – у день міста.