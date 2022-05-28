Російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу – влада

Російські війська ввечері суботи завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

«Ракетні удари в районі одного з виїздів з міста», – написав Вілкул.

Інших деталей наразі немає.

28 травня у Кривому Розі – день міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.