Російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу – влада

Російські війська ввечері суботи завдали ракетних ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.
«Ракетні удари в районі одного з виїздів з міста», – написав Вілкул.
Інших деталей наразі немає.
28 травня у Кривому Розі – день міста.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4031 і поранення 4735 цивільних (серед яких є і діти) через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ