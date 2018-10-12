Бойовики на Донбасі стріляли 13 разів удень 12 жовтня – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє, що вдень 12 жовтня на Донбасі підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

За цими даними, під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Новотроїцьке, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове та Лебединське.

«Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 12 жовтня.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.