Бойовики на Донбасі стріляли тричі за добу – штаб

Штаб операції Об’єднаних сил заявляє, що 10 січня підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши озброєння, заборонені Мінськими угодами. Втрат серед українських військових немає.

«Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових у районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 10 січня не наводили.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах 10 січня – поблизу селищ Донецький та Калинове, сіл Калинівка та Калиново-Борщувате. Про наслідки цих обстрілів бойовики не повідомили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Станом на середину листопада 2018-го, повідомляли в ООН, число загиблих цивільних осіб перевищило 3 тисячі, а число поранених цивільних на той час майже сягнуло 9 тисяч.