На Донбасі бойовики стріляли 11 разів, втрат серед українських військових немає – штаб

На Донбасі вдень 13 жовтня підтримувані Росією бойовики 11 разів відкривали вогонь, у тому числі п’ять разів вони застосували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За цими даними, у період із 7:00 до 18:00 години із мінометів калібру 82 міліметри бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Вільного, Троїцького та Лебединського. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї стріляли поблизу населених пунктів Кримське, Катеринівка, Чермалик, Гнутове та Водяне.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», – ідеться у вечірньому зведенні.

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Угруповання «ДНР» звинуватило українських військових в нічному обстрілі околиці підконтрольного бойовикам Донецька. За повідомленням, внаслідок цього виникла пожежа в житловому будинку та була порушена лінія електропередачі. Про постраждалих не повідомляють.

В угрупованні «ЛНР» про події 13 жовтня не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.