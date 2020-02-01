Бойовики вбили на Луганщині військового медика

Військовий медик, ім’я якої в офіційному зведенні наразі не називається, загинула 1 лютого поблизу селища Новотошківське Луганської області внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, старший бойовий медик одного з підрозділів потрапила під обстріл під час доставки медикаментів на позиції. Жінка зазнала множинних осколкових поранень, несумісних із життям.

У штабі операції Об’єднаних сил зранку 1 лютого повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби вісім разів обстріляли позиції Збройних сил України, жоден український військовий не постраждав.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.