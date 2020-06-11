З початку доби на Донбасі 2 поранених військових і 8 обстрілів з боку бойовиків – Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що від початку поточної доби підтримувані Росією бойвики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових зазнали поранення.

Згідно з повідомленням, бойовики обстріляли позиції українських військових неподалік Оріхового, Хутора Вільний, Чермалика, Мар’їнки, Новотроїцького, Гнутова і Павлополя.

«Підрозділи Об’єднаних сил на агресію противника відповіли вогнем зі штатного озброєння і надійно тримають ситуацію під контролем», – повідомили у Міноборони.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає актуальних зведень про бойові дії 11 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.