Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 червня 2020, Київ 12:17
Новини | Події

ООС: бойовики скинули гранату з безпілотника, військовий поранений

Позиція бійців ЗСУ біля Авдіївки, що неподалік від окупованого Донецька, 1 лютого 2017 року

Підтримувані Росією бойовики скинули гранату з безпілотника біля Павлополя Донецької області, один український військовий поранений, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу», – заявили в ООС.

В угрупованні «ДНР» наразі не коментували звинувачення з боку української армії.

Росія за повернення Донбасу вимагає воду в Крим? | Донбас Реалії
Embed
Росія за повернення Донбасу вимагає воду в Крим? | Донбас Реалії

No media source currently available

0:00 0:07:32 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG