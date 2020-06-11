ООС: бойовики скинули гранату з безпілотника, військовий поранений

Підтримувані Росією бойовики скинули гранату з безпілотника біля Павлополя Донецької області, один український військовий поранений, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Противник з безпілотного літального апарату скинув гранату (ймовірно ВОГ-17) над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу», – заявили в ООС.

В угрупованні «ДНР» наразі не коментували звинувачення з боку української армії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.