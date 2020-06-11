Троє військових поранені на Донбасі – ООС

Двоє українських військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі 10 червня, ще один – у ніч на 11 червня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, минулої доби контрольовані Росією сили 14 разів порушили режим припинення вогню. Сьогодні ж бойовики обстріляли зі снайперської зброї опорні пункти неподалік Чармалика. Біля Мар’їнки бойовики двічі застосували міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем, а поблизу Новотроїцького – ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Горлівки. Бойовики «ЛНР» – в обстрілі села Логвиново.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.