Офіс президента повідомив результати переговорів ТКГ

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей братимуть участь у роботі Тристоронньої контактної групи на постійній основі, повідомив Офіс президента.

Представники ОРДЛО вперше взяли участь у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини – голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво», юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

В Офісі президента розповіли, що на початку дискусії українська делегація в Тристоронній контактній групі вкотре наголосила на пріоритетності встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

У межах робочої групи з безпекових питань українська сторона знову акцентувала увагу на необхідності забезпечення повного й безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї непідконтрольної Україні території.

Крім того, Україна підтвердила готовність відкрити два нові контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі з гуманітарних міркувань.

У межах робочої групи з політичних питань українська сторона заявила про можливість проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей України у встановлений законодавством термін після всеосяжної деескалації, виведення іноземних військових підрозділів та техніки, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю з боку уряду України над державним кордоном у зоні конфлікту, розповіли в Офісі президента.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.