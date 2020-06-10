В Офісі омбудсмена засудили зрив бойовиками пропуску громадян через лінію зіткнення

В Офісі українського омбудсмена заявили, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засуджує дії бойовиків на Донбасі, спрямовані на зрив процесу пропуску громадян через лінію зіткнення.

«Командувачем Операції об’єднаних сил ухвалене рішення про часткове відкриття 10 червня окремих КПВВ для пропуску громадян через лінію зіткнення з гуманітарною метою. Проте представники незаконних збройних формувань, які здійснюють пропуск осіб через КПВВ з боку тимчасово окупованих територій заблокували цей процес. Як наслідок, із 60 громадян, які перебували в черзі для перетину КПВВ «Мар’їнка» представники незаконних збройних формувань пропустили лише 4 особи ромської національності.Водночас, на КПВВ «Станиця Луганська» своєї черги очікувало 70 осіб, з них 6 – пройшли через українські КПВВ, але вимушені були повернутися назад, оскільки з боку тимчасово окупованих територій пропускні пункти були закриті на вхід», – повідомили в Офісі омбудсмена.

У відомстві вказали, що засуджують такі дії і вважають їх грубим порушенням норм міжнародного права, що призвели до зриву процесу відкриття КПВВ.

«Людмила Денісова закликає міжнародні гуманітарні організації, які мають доступ до цих територій, звернути увагу на ситуацію, що склалася, та усіма можливими способами сприяти у відкритті пропускних пунктів з боку тимчасово окупованих територій», – йдеться в повідомленні.

Українаська сторона 10 червня частково відновила пропуск громадян через КПВВ на Донбасі, – почали з двох пунктів «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» (з 11:00 до 14:00). Але Державна прикордонна служба повідомила, що підтримувані Росією бойовики заблокували пропуск громадян через лінію розмежування.

Водночас бойовики на сайтах угруповань «ЛНР та «ДНР» пишуть, що «ситуація з поширенням коронавірусної інфекції може вийти з-під контролю в разі відновлення зараз роботи пропускних пунктів на Донбасі». Сепаратисти кажуть, що КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» українська влада відкрила в односторонньому порядку, бойовики назвали це «провокацією».

З 22 березня через карантинні заходи рух на КПВВ був обмежений.

У Донецькій області діючими є чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.