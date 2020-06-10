Радіо Свобода Daily: Частково відкривають перехід на лінії розмежування з окупованою частиною Донбасу

Україна частково відкриває шлях «з» і «в» окупацію

Лінія розмежування з окупованої частиною Донбасу частково відкривається. Із 10 червня починають працювати два КПВВ: в Мар'їнці та Станиці Луганській. Для людей, які їдуть з боку окупованих російськими гібридними силами територій, обов'язковою буде самоізоляція або обсервація.

Тим, хто їде здавати зовнішнє незалежне оцінювання, самоізолюватись не обов'язково. На яких підставах можна їхати, чи потрібно буде встановлювати спеціальний додаток, де проходитимуть обсервацію? І чому Київ не рекомендує їхати в зворотному напрямку – в ОРДЛО? Розповідаємо, як все тепер працює.

До переговорів ТКГ залучили журналістів Казанського та Гармаша

В Офісі президента України повідомили, що до переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вперше залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей. На засіданні Донеччину представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які в 2014 році були змушені залишити Донецьк. Луганську область представляють юрист, голова Міжнародної громадської організації «Луганське земляцтво» Вадим Горан та лікар Костянтин Лібстер.

«Якщо українська сторона говорила про те, що вона готова проводити ці вибори, то протилежна сторона вигадувала відмовки, для того, щоб їх не проводити. Вони точно, як я побачив на власні очі, не зацікавлені в проведенні виборів за українським законодавством. Вони точно не прагнуть наблизити якесь перемир’я», – зазначив за підсумками зустрічі журналіст Денис Казанський.

Другий масштабний страйк гірників окупованого Донбасу

Тим часом на окупованій частині Луганської області –​ другий масштабний страйк гірників за місяць. На шахті в Антрациті за станом на учора 5-й день поспіль не піднімалися на поверхню працівники шахти «Комсомольська». Вимагають погасити накопичену заборгованість із зарплати. Підконтрольні угрупованню місцеві ЗМІ про ситуацію мовчать. Місцеві вважають, що окупаційна адміністрація намагається ізолювати мітингувальників фізично та інформаційно. З суботи в районі, де розташована шахта, знову оголошено карантин – і пропав доступ до соцмережі «Вконтакте».

Планують створити «угорський» район

Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей. Наприклад, на Закарпатті таких укрупнених районів буде 5 (раніше було 13). Несподіванкою і для громадськості, і для експертного середовища стала поява Берегівського району, про створення якого раніше не йшлося. Виглядає на те, що створенням такої адміністративної одиниці українська влада йде на перші поступки Угорщині, зазначає письменник Андрій Любка. Його резонансна стаття про це в рубриці «Точка зору» має у фейсбуці вже понад 5 тисяч поширень.

Вода для Криму в обмін на Донбас

Київ готовий до компромісів, але не до особливого статусу Донбасу за російським сценарієм. У цих словах глави МЗС України короткий публічний підсумок візиту української делегації до Берліна. Там багато говорили про Донбас, але також згадували і про Крим. Ще напередодні цієї поїздки в Україні та Росії знову заговорили про подачу води на окупований півострів. Чи хоче Кремль поміняти дніпровську воду для Криму на вихід з Донбасу і яке рішення ухвалить Україна? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Навчання НАТО в часи пандемії

У країнах-членах Північноатлантичного союзу з послабленням карантинних обмежень також повертаються й військові навчання, хоча й у дещо скороченому вигляді. Два з них, які почалися минулих вихідних, привертають особливу увагу: вони відбуваються не лише в час пандемії, яка далі триває, а й територіально в Польщі й Балтійському морі, доволі близько від території Росії. Це може сигналізувати про те, що США, війська яких беруть у них участь, зміщують свої інтереси в Європі на схід. Також через пандемію потерпіли і плани України на участь у міжнародних навчаннях із партнерами в НАТО. Формат одних навчань змінили, плани інших поставили на паузу, а ще інші можуть і зовсім скасувати чи й уже скасували. Що це за навчання в Польщі й Балтійському морі і хто бере в них участь, читайте за лінком.

Далі три новини про події у світі.

У США поховали Джорджа Флойда. Присутніми були тільки родичі та близькі покійного. У Гонконгу сотні людей вийшли на вулиці у першу річницю протестів КНДР розриває зв'язки з Південною Кореєю

Як насправді жили в СРСР? Фотографії Валерія Решетняка

Валерій Решетняк вів подвійне життя. Офіційно працював інженером у Києві, а у вільний час фотографував справжнє життя звичайних людей в СРСР. «Ніхто з моїх колег по роботі не знав, чим я займаюся. Це була своєрідна форма дисидентства», ‒ розповідає Решетняк. Він розумів, що його фото ніде не надрукують і не виставлять: «Я наївно думав, що колись завдяки моїм фотографіям люди аналізуватимуть своє життя. Помилявся». Вперше його світлини опублікували лише наприкінці 80-х років під час Перебудови. Тоді ж він разом з іншими фотографами-документалістами заснував об'єднання «Погляд». Його фото виставлялися у Києві, Москві, Данії та США. Після розпаду СРСР перейшов у комерційну зйомку, викладав фотографію. Валерій Решетняк розповів Радіо Свобода історію своїх знімків.

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