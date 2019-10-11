Міжнародна організація з міграції надіслала 7 вантажівок на окупований Донбас

Міжнародна організація з міграції надіслала до окремих районів Донецької та Луганської областей гуманітарний вантаж із предметами гігієни та побутової хімії, повідомляє Державна прикордонна служба України 11 жовтня.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 7 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції. Для жителів Донбасу направлено гігієнічні набори та набори з промисловими виробами для домогосподарств загальною вагою 51 тонна», – ідеться в повідомленні.

Міжнародна організація з міграції – створена 1951 року міжурядова міжнародна організація, яка має на меті розв’язання численних міграційних проблем у сучасному світі; є провідною міжурядовою організацією у міграційній галузі та тісно співпрацює із урядовими, міжурядовими та громадськими установами та організаціями. Штаб-квартира організації розташована в Женеві (Швейцарія).