Російські найманці, що воювали на Донбасі, працювали на ФСБ – ЗМІ

Російське слідство звинувачує співробітників Федеральної служби безпеки в створенні злочинного співтовариства, що складалося з російських найманців, які воювали на Донбасі. Як повідомляє видання «Медуза», за версією слідства, ця банда була створена, щоб нападати на інше угруповання, яке займалося контрабандою зі США і Німеччини. Головні фігуранти двох кримінальних справ нині звільнені, а в СІЗО залишилися лише їхні помічники, стверджують журналісти, які бачили матеріали кримінальної справи.

У грудні 2016 року співробітники спеціального підрозділу ФСБ провели рейд проти угруповання контрабандистів. Вона займалася нелегальним ввезенням в Росію смартфонів і іншої дорогої електроніки в поштових посилках.

Силову підтримку в цьому рейді надавали озброєні особи з організації «Єдині народні громадські товариства» (російська абревіатура «ЕНОТ»), що брали участь у збройному конфлікті на сході України в складі російських гібридних сил. Частину техніки вартістю 27 мільйонів рублів (це близько 10 мільйонів гривень) вилучили; ще частина була викрадена співробітниками ФСБ і їхніми помічниками. Під час розслідування співробітникам ФСБ вдалося отримати дані про можливе відмивання в цій схемі грошей з викрадених хакерами банківських карт.

У жовтні 2017 року у розробку співробітників ФСБ за участю так званих «єнотів» потрапив неназваний чоловік, який «займається протиправною діяльністю, пов’язаною з фінансами і отриманням шахрайським способом великих сум грошей». Після цього проти самих оперативників розпочалася внутрішня перевірка. Вони припинили всі контакти з «ЕНОТ».

Члени «ЕНОТ» потрапили в розробку співробітників Управління захисту конституційного ладу ФСБ. У серпні 2018 року після участі в конфлікті через земельний спір були затримані два учасники організації.

Справа про контрабанду смартфонів і можливе відмивання хакерських грошей закінчилася невеликими штрафами і поверненням вилученого майна. Заарештованих у жовтні 2019 року за підозрою в очолюванні злочинного співтовариства співробітників ФСБ також відпустили з ізолятора. У СІЗО за тяжкими звинуваченнями залишилися прихильники угруповань «ДНР» і «ЛНР», які допомагали співробітникам ФСБ, а також боєць сил спецпризначення ГРУ, який супроводжував «єнотів» на Донбасі.