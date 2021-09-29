Жителька Донбасу отримала 300 тисяч гривень компенсації за зруйноване вибухами житло

Жителька Донбасу Наталія Клименко отримала компенсацію в сумі 300 тисяч гривень за зруйноване вибухами житло. Як розповіла Радіо Свобода юристка приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини при ГО «Правозахисна група «СІЧ» Ксенія Онищенко, бюрократична тяганина щодо компенсації тривала рік, з моменту набрання чинності порядку виплати таких компенсацій.

Будинок жінки, який вона отримала як спадщину від матері, був зруйнований обстрілами Мар’їнки 2015 року. У нього вцілив снаряд.

«Органи влади відмовлялися взагалі його обстежувати. Вони давали відписки, що немає дозволу командувача ООС. Але він необов’язковий. Він обов’язковий лише тоді, коли є обмеження перебування на даній території. Ми запитали в командувача ООС, чи є такі обмеження, нам дали відповідь, що немає. Ми зверталися й до Міністерства оборони зі скаргою. І через деякий час будинок нарешті обстежили. Бюрократична тяганина тривала з вересня минулого року», – сказала Ксенія Онищенко.

Юристка пояснила, що 300 тисяч гривень – це максимум, який люди, що втратили своє житло через війну, наразі можуть отримати як відшкодування. Водночас вона розповіла, що компенсації за своє інше житло, також постраждале від обстрілу Мар’їнки 2015 року, під час якого загинула її 5-місячна донька, Наталія Клименко досі не отримала. Це сталося тому, що її будинок був визнаний «пошкодженим», а не «зруйнованим». Жінка має право оскаржити це рішення.

Раніше Наталія Клименко розповіла Радіо Свобода, що через обстріли бойовиків на Донбасі втратила маленьку дитину й житло. Зокрема, вона зазначила, що звернулася до Європейського суду з прав людини, бо українські правоохоронці не розслідували справу про загибель її п’ятимісячної доньки, а в місцевої влади вона не могла домогтися документа про непридатність її оселі для проживання.